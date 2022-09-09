Kraliçe Elizabeth için yas ilan eden Arap ülkeleri

Kraliçe Elizabeth için yas ilan eden Arap ülkeleri

Birçok Arap ülkesi, Kraliçe'nin ölümü üzerine peş peşe taziye mesajı yayınladı. Kral Charles'a gönderilen mesajlarda ikili ilişkilere dikkat çekildi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 96 yaşında, Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

Kraliçe'nin ölümü üzerine bazı Arap ülkelerinde ulusal yas ilan edildi.

BAE'de üç günlük yas

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ölüm haberi sonrası 12 Eylül'e kadar üç gün boyunca yas tutulması kararını verdi. Ülkedeki ve büyükelçiliklerdeki bayraklar yarıya indirildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, "Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ailesine ve Birleşik Krallık halkına en içten taziyelerimi iletiyorum." dedi.

"Yakın bir dostumuzdu"

Nahyan, "Majesteleri, BAE'nin yakın bir dostu; sevilen ve saygı duyulan bir liderdi." ifadesini kullandı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum da "Birleşik Krallık'a olan inanılmaz hizmet ömrü ve görevi, modern dünyamızda benzersizdir." mesajını paylaştı.

Ürdün 7 gün yas ilan etti

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da taziye mesajı yayınladı ve ülkede yedi günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Annesi İngiliz olan Kral Abdullah'ın, İngiltere ile önemli bağları bulunuyor.

Katar Emiri: Dünya, büyük bir insan sembolünü yitirdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, yaptığı açıklamada, "Kaybıyla dünyanın büyük bir insan sembolünü yitirdiği Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü nedeniyle Kraliyet Ailesi ve İngiliz halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

Umman: İlişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulundu

Kraliçe Elizabeth, 1979'da Körfez turu sırasında Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Umman'ı ziyaret etmişti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İngiliz Kraliçe'yi "Umman ile Birleşik Krallık arasındaki yakın ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunan Umman'ın yakın bir dostu" olarak nitelendirdi.

Fotoğraflarla İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth

Suudi Arabistan: Kraliçe, rol modeldi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Elizabeth'in oğlu Kral Charles'a taziyelerini iletti.

Mesajda, "Majesteleri, tarihte ölümsüzleşecek liderlik için bir rol modeldi." denildi.

Sisi: Ülkesini büyük bilgelikle yönetti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Kendi adıma ve Mısır halkı adına, Kraliyet Ailesi'ne, İngiliz hükümetine ve Birleşik Krallık halkına, ülkesini on yıllar boyunca büyük bilgelikle yöneten Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü nedeniyle en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Mahmud Abbas: Ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık

Bir mesaj da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Kral Charles'a gönderildi.

Abbas, mesajında, "Birleşik Krallık Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Ömrünü vatanına ve milletine hizmete adamıştı.

On yıllar boyunca Kraliyet görevlerini titizlikle yerine getirdi ve ardında gelecek nesillerin kalplerine ve zihinlerine kazınacak zengin bir miras bıraktı." dedi.