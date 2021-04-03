Kraliçe Elizabeth ile Prens Charles, Prens Harry'nin eski evinde

Kraliçe Elizabeth ile Prens Charles, Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın eski evlerinde fotoğraf çektirdi.

İngiltere'de Kraliyet Ailesi üyeleri arasında son dönemde yaşanan kriz devam ediyor.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliyet Ailesini ırkçılıkla suçladı, yapılan açıklamalar dünyanın gündemine oturdu.

Kraliyet Ailesi ırkçı olmadıklarını savunsa da tartışmalar halen devam ediyor.

Yaşananların ardından Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın ses getiren Oprah Winfrey röportajından sonra ilk kez birlikte fotoğraf çektirdi.

Kraliçe ve oğlunun sosyal mesafeli bir yürüyüşün tadını çıkardığı bu yeni fotoğraf, Windsor Malikanesi'nde Frogmore evinde çekildi.

PRENS HARRY'NİN YAŞADIĞI EV

Fotoğrafın çekildiği Frogmore evi ise Kraliyet'ten ayrılmadan önce Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yaklaşık 3 milyon dolara tadilat ettirdikleri ev olması da dikkat çekti.

PRENS CHARLES KRAL OLMAK İSTİYOR

Kraliyet Ailesi'nde yıllardır Kral olmayı isteyen Prens Charles ise Prens Harry'nin aksine annesi ile arasını her zaman iyi tutuyor.