Kraliçe Elizabeth, marka değerini kaybetmedi

Son araştırma, Kraliçe Elizabeth'in; Beyonce, Kim Kardashian, Bill Gates, David ve Victoria Beckham gibi isimlerden daha değerli bir marka olduğunu ortaya koydu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth artık Beyonce, Kim Kardashian, David ve Victoria Beckham ile Oprah Winfrey’den daha büyük bir küresel marka...

Araştırmaya göre İngiliz Kraliyet Ailesi, dünyanın en büyük beşinci "kurumsal" markası.

Bu da Nike, Coca-Cola, Microsoft ve Disney'in bile önünde olduğu anlamına geliyor.

Bu bilgiye, dün 95'inci yaşına giren Kraliçe'nin doğum gününü kutlama amacıyla hazırlanan bir True Royalty TV belgeseli için yaptırılan araştırmadan ulaşıldı.

9 ÜNLÜ AİLE ARAŞTIRILDI

Araştırma şirketi Statista tarafından yapılan analiz, "The Queen" (Kraliçe) gibi, arama terimine en az bir referans içeren çevrim içi haber makalelerinin sayısı da dahil olmak üzere bir dizi faktöre dayandırıldı.

Buna göre, Ocak 2017 ile Mart 2021 arasında dokuz ünlü aileden 37 kişi ve 10 küresel marka mercek altına alındı.

Dünya çapında makaleler izlendi ve 65 dilden İngilizceye çevrildi.

BEYONCE'DEN 16 KAT DAHA BÜYÜK

Araştırma, Kraliçe Elizabeth’in ‘kişisel markasının’ şarkıcı Beyonce’den 16 kat, Kim Kardashian ve Microsoft kurucusu Bill Gates’in 6 katı olduğunu ortaya koydu.

Kraliçe’nin, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in kişisel marka boyutunun neredeyse üç katıyken Beckham çiftinin 23 katı daha büyük bir marka olduğu tespit edildi.

Bir kurum olarak İngiliz monarşisi, Facebook, Amazon, Google ve Apple'dan sonra dünyada en çok konuşulan beşinci marka.

COCA COLA GİBİ BÜYÜK MARKALARLA EŞ DEĞERDE

Araştırma ayrıca, Kraliyet Ailesi kurumsal markasının çok uluslu şirketlere kıyasla ne kadar büyük olduğunu vurguluyor.

Bu kapsamında görüşülen marka ve iş uzmanları, Kraliyet Ailesi'nin marka değerini yaklaşık 71 milyar sterlin, Kraliçe’nin kişisel markasının değerinin ise yaklaşık 35 milyar sterlin olarak tahmin etti.

Yani Coca Cola gibi büyük markalarla eş değerde.

TEK BAŞINA ‘KRALİÇE’

Nike, L'Oreal ve Rolls-Royce ile çalışan ödüllü Uluslararası Marka Danışmanı Kubi Springer, araştırmacılara şunları söyledi:

“Nike, Ferrari ve Coke markalarını bir araya getirdiğinizde, gerçekten güçlü olan üç markanın yanında, tek başına ‘Kraliçe’ markasında bunlardan daha fazla sayıda makale var.”

İNGİLTERE'YE 1.7 MİLYAR STERLİNLİK KATKISI VAR

Kraliçe ve kraliyetin finansal değeri de aynı araştırmada ortaya konuldu.

Buna göre ‘monarşi’ markası Birleşik Krallık için değerli ve bazı tahminlere göre Birleşik Krallık ekonomisine yaptığı katkı yıllık 1.7 milyar sterlin civarında.

MARKA DEĞERİNİ KAYBETMEDİ

TV program için yapılan araştırma, Prens Andrew'u çevreleyen taciz skandalı ve Prens Harry ile Meghan Markle’ın Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj gibi olaylardan kaynaklanan halkla ilişkiler sonuçlarına rağmen, Kraliçe markasının istikrarlı bir şekilde olumlu bir yerde kaldığını da ortaya koydu.