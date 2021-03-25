Kraliçe'nin torunu Zara Tindall, üçüncü bebeğini dünyaya getirdi

Bir süredir çalkantılı bir dönem yaşayan İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yeni bir üye daha katıldı. Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in torunu, evinin banyosunda doğum yaptı.

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın aile içinde pek rastlanmayan bir şekilde gerçekleşen doğumunu eski bir rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindall, katıldığı bir online sohbet programında açıkladı.

O hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendiren 42 yaşındaki Mike Tindall, pazar gününün cumartesi gününden daha iyi olduğunu söyleyip "Çünkü evime küçük oğlum geldi" dedi.

EVİNİN BANYOSUNDA DOĞUM YAPTI

Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Mike Tindall, "Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi." dedi.

Mike Tindall’ın anlattıklarına göre doğum için kendileriyle hastanede buluşması planlanan ebe yakınlarda olduğu için hemen aracıyla eve geldi.

Onun ardından ikinci ebe de doğuma yetişti.

Sonrasında Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirdi.

LUCAS PHİLİP, TAHT İÇİN 22'NCİ SIRADA

Eşi Zara Tindall'ı bir savaşçı olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gün de bebeği alıp birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı.

Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı.

Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.