Kraliyet gelinlerinin tören takıları çok konuşuldu

96 yaşında hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze töreninde Kraliyet gelinleri, taktıkları incilerle çok konuşuldu. Özellikle Kate'in kolyesi tüm dikkatleri üzerine çekti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in bugün cenaze töreni vardı…

8 Eylül'de 96 yaşında hayata veda eden Kraliçe için son tören, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin yanı sıra tüm dünyanın liderlerini de bir araya getirdi adeta zirveye dönüştü.

Gelinlerin “yas” kombini

Her ne kadar bu büyük buluşma acı bir olay nedeniyle gerçekleşse de konukların giyimi-kuşamı en az cenaze kadar dikkat çekti.

Özellikle Kraliyet gelinleri, tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başardı.

Prens William'ın eşi yeni Galler Prensesi Kate Middleton, siyah bir manto elbise ile törene katıldı ve boynundaki kolye ile yas kombinini tamamladı.

Kraliçe’nin Japon incisi kolyesi

Üç çocuk annesi Kate Middleton, son yolculuğuna uğurlanan Kraliçe'ye saygısını sunmak için onun özel koleksiyonundan parçalar seçti.

Üç sıra inci ve ortasındaki değerli taştan oluşan kolyeyi, ölmeden önce Kraliçe’nin taktığı da görüldü.

Kate, Japon incisi bu kolyenin yanı sıra yine Kraliçe'ye ait olan inci küpeleri de taktı.

Prenses Diana da kullandı

Bu arada kolyenin, 1980'lerde Prenses Diana tarafından kullanıldığı da öğrenildi.

Kate'in kulağındaki küpeler ise 1947 yılında Kraliçe'ye Bahrain Hükümdarı tarafından düğün hediyesi olarak verildi.

Kraliçe, kolyesini Bangladeş'e yaptığı ziyaret sırasında da kullandı.

Yas dönemlerinde bir gelenek

Bu arada yas dönemlerinde inci takmanın bir Kraliyet geleneği olduğu, Kraliyet Ailesi'ne mensup kadınların da yas sürecinde siyah kıyafetlerini inci takılarla süslediği belirtildi.

Galler Prensi William ve Prensesi Catherine'in büyük çocukları George ile Charlotte da törendeydi.

Daha önce anne ve babasıyla birlikte bazı etkinliklere katılan 7 yaşındaki Prenses Charlotte, ilk kez halkın karşısına şapkası ve broş gibi aksesuarlarla çıktı.

Prenses Charlotte ağladı

Küçük Charlotte, kıyafetini, Kraliçe'nin atlara olan sevgisine gönderme yapan at nalı şeklinde bir broşla süsledi.

Prenses Charlotte bir ara gözyaşlarını tutamadı.

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle da törene Kraliçe'nin en küçük oğlu Edward'ın eşi Sophife Wessex ile birlikte geldi.

Eltilerin arası soğuk

Meghan Markle, törende Kraliçe'nin kendisine hediye ettiği inci ve elmastan oluşan küpelerini taktı.

Markle, ailenin bazı üyelerinin aksine yüzüne siyah tül takmamayı tercih etti.

Bir ara törende yan yana gelen Kate ve Meghan’ın aralarındaki uzaklık ve soğukluk dikkatlerden kaçmadı.

Kral 2. Charles'ın eşi Konsort Kraliçe Camilla ise törende Kraliçe Victoria'nın broşunu kullandı.