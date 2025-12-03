Kremlin, Putin'in ABD'nin Ukrayna'ya ilişkin bazı önerilerini kabul ettiğini duyurdu.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Moskova'daki kritik görüşme sonrası Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta yeni bir aşamaya geçildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna'da barış planını ele almak üzere dün Moskova’da bir araya gelmişti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, sabahın erken saatlerine kadar süren görüşmenin ardından bugün düzenlediği basın toplantısında görüşmeye ve ABD’nin Ukrayna önerilerine ilişkin son gelişmelere değindi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeyi "oldukça faydalı ve yapıcı" olarak nitelediğini ancak topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını hatırlatan hatırlattı.

"BAZI ÖNERİLER KABUL EDİLDİ"

Putin’in, ABD’nin önerilerini reddettiğine yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu doğru değil. "Dün ilk kez doğrudan görüş alışverişi yapıldı.

Bazı öneriler kabul edildi, bazılarının ise kabul edilemeyeceği vurgulandı. Bu, bir anlaşmaya varmak için normal çalışma süreci" ifadelerini kullandı.

"RUSYA ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Peskov, "ABD’nin Ukrayna Savaşını sona erdirmeyi amaçlayan bazı önerileri kabul etti ve Rusya bir anlaşmaya varmak için ABD’li müzakerecilerle görüşmeye hazır" dedi.

Rusya’nın, Trump’ın savaşa bitirmek için gösterdiği çabanın minnettar olduğunu kaydeden Peskov, ABD ile yapılan görüşmeler hakkında kamuoyuna açıklamanın yapıcı olmadığını dile getirdi.

"MEGAFON TARZI DİPLOMASİYİ BENİMSEMİYORUZ"

Peskov, "Bu durumda, görüşmelerin gizli kalmasının daha iyi olacağına inanıyoruz. Megafon tarzı diplomasiyi desteklemiyoruz. Amerikalıların da aynı ilkeyi izlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürecin uzmanlar düzeyinde devam ettiğini sözlerine ekleyen Peskov, "Uzmanlar düzeyinde belirli sonuçlar elde edilmeli ve bu sonuçlar daha sonra en üst düzeyde temasların temelini oluşturacak" dedi.