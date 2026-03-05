Kuveyt açıklarında petrol tankerinde patlama

Körfez’de artan gerilim sürerken Kuwait açıklarında, şüpheli bir patlama meydana geldi. United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Mubarak Al Kabeer Port’un yaklaşık 30 deniz mili güneydoğusunda demirli bulunan bir petrol tankerinde patlama yaşandığı bildirildi.

PATLAMA SONRASI KÜÇÜK TEKNE BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Açıklamada, gemi kaptanının tankerin liman tarafında büyük bir patlama meydana geldiğini bildirdiği aktarıldı. Patlamanın ardından küçük bir teknenin olay yerinden uzaklaştığının görüldüğü ifade edildi.

DENİZ KİRLİLİĞİ RİSKİ OLUŞTU

Patlama sonrası tankerden denize petrol sızdığı belirtilirken, bunun çevresel etkiler doğurabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca patlamanın ardından geminin su almaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

MÜRETTEBATIN GÜVENDE OLDUĞU AÇIKLANDI

Yetkililer, olayda herhangi bir yangın çıktığına dair bir bildirim olmadığını ve gemideki mürettebatın güvende olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları UKMTO’ya bildirmeleri tavsiye edildi.