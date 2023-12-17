Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, son yolculuğuna uğurlandı Şeyh Nevvaf'ın cenaze namazı Bilal Bin Rabah Camisi’nde kılındı. Nevvaf'ın ölümü üzerine Kuveyt'te 40 günlük yas ilan edildi.

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AA

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan ölüm haberi geldi.

Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Şeyh Nevvaf'ın öğlen vakti vefat ettiğini duyurdu.

Nevvaf için cenaze töreni

86 yaşında hayatını kaybeden Nevvaf için cenaze töreni düzenlendi.

Nevvaf için cenaze töreni düzenlendi. Naaşı, Bilal Bin Rabah Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuveyt Emirliği yapıyordu

Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu.

40 günlük yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkesinde 40 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, resmi dairelerin 3 gün süreyle kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Emir Şeyh Nevvaf'ın ölümü nedeniyle 40 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

Yeni emir, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah oldu

Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü üzerine, ülkenin başına Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah getirildi.

Şeyh Nevvaf'ın vefatının ilan edilmesinin ardından, Kuveyt Bakanlar Kurulu, Şeyh Meşal'in ülkenin yeni emiri olduğunu açıkladı.

Şeyh Nevvaf kimdir?

Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri oldu.

Emirlik makamında 3 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten Şeyh Nevvaf, 25 Haziran 1937'de Kuveyt'te dünyaya geldi.

Nevvaf, ülkenin doğusunda başkent Kuveyt'in hemen güneyindeki Havalli kentinde1962'de vali olarak görev yaptı. İdare ettiği şehrin gelişimine büyük emek sarf eden Nevvaf, 1978'de İçişleri Bakanı olarak göreve başladı.

1988'de Savunma Bakanı olarak görev alan Şeyh Nevvaf, Savunma Bakanlığına bağlı birimlerinin geliştirilmesi ve tüm modern silahlar ile askeri gereçlerin sağlaması için çaba sarf etti.

Şeyh Nevvaf, Kuveyt'in Irak işgalinden kurtuluş savaşından sonra Nisan 1991'de kurulan ilk Kuveyt hükümetinde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı görevini aldı.

Güvenliğin manevi babası

Kuveyt'te güvenlik güçlerinin manevi babası ve İçişleri Bakanlığının gerçek kurucusu olarak nitelendirilen Nevvaf, 1978-1988 ve 2003-2006 olmak üzere iki defa İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Veliaht Divanı resmi internet sitesine göre, eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 2006'da göreve geldikten yaklaşık 1 hafta sonra kardeşi Şeyh Nevvaf'ı Veliaht Prens olarak önerdi ve öneri parlamentoda kabul edildi.

Bu pozisyondan önce Şeyh Nevvaf, 16 Ekim 2003 tarihinde Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Kuveyt'te 1921'den 1950'ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 6'ncı oğlu olan Şeyh Nevvaf'ın 4 erkek ve 1 kız çocuğu var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)