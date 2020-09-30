Dolar
7.7767
-0.5129%
Euro
9.1079
-0.7713%
Altın
1884.2
-0.7281%
Borsa
1133.89
0.9472%
G. Altın
471.248
-1.1096%
Bitcoin
83302.1
-1.1248%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Nevvaf yemin etti

    Şeyh Nevvaf, Ulusal Meclis önünde yemin ederek görevine başladı.
    • AA
    • 30.09.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 12:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Nevvaf yemin etti

    Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bu göreve gelen isim belli oldu.

    Dün Bakanlar Kurulu, 14 yıldır Veliaht Prens olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri olduğunu duyurdu.

    GÖREVİNE BAŞLADI

    Şeyh Nevvaf, ülkenin yeni emiri olarak yemin ederek görevine başladı.

    Kuveyt resmi televizyonuna göre, Şeyh Nevvaf, Ulusal Meclis önünde, yasama ve yürütme makamlarının başkanları ve üyeleri ile ülkenin ileri gelenleri huzurunda Kuveyt'in yeni emiri olarak yemin etti.

    Nevvaf, törenle birlikte ülkenin yeni emiri olarak görevine resmen başlamış oldu.

    Kuveyt in yeni emiri Şeyh Nevvaf yemin etti #1

    Kuveyt in yeni emiri Şeyh Nevvaf yemin etti #2

    Kuveyt in yeni emiri Şeyh Nevvaf yemin etti #3

    Kuveyt in yeni emiri Şeyh Nevvaf yemin etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir