Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yasağıyla gündemde

Bu yıl içerisinde 20 kilo verdiği konuşulan Kim Jong-un’un, yetkililer aracılığıyla yeni bir emir yayınladığı ve kilosu hakkında konuşulmasını yasakladığı ortaya çıktı.

Dünyada diktatörlüğü ile tanınan lider Kim Jong-un, bir kez daha uluslararası basının ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Bu kez gündem Kim Jong-un’un kiloları…

Kuzey Kore lideri, bu yıl içerisinde 20 kilo verdi ve uzunca bir süre ortada gözükmeyince bu zayıflama sürecinin nedenleri araştırılmaya başlandı.

KİLOSU HAKKINDA KONUŞULMASINI YASAKLADI

Ülkesi kıtlıkla mücadele eden Kim Jong-un derdi ise şok etkisi yarattı.

İçeriden bir kaynak, Kim Jong-un'un yetkililer aracılığıyla yeni bir emir yayınladığını ve kilosu hakkında konuşulmasını yasakladığını anlattı.

Bunun, Kuzey Korelilerin Kim'in kilosu hakkında dedikodu yapmasını engellemediği de ayrıca belirtildi.

HALKININ ÇEKTİĞİ ACILARA ÜZÜLDÜĞÜ İÇİN KİLO VERDİ

Kaynak, "Mahalle nöbeti birimi de ani kilo kaybının bir sağlık sorunundan kaynaklanmadığını, daha çok ülke ve kriz içindeki insanlar için yalnızlık içinde acı çektiğini söyledi." dedi.

İçeriden başka bir kişi ise Kim’in kilolar nedeniyle 'yürümesinin zorlaştığını' söyledi.

Kim'in hızlı kilo kaybı, yeni bir diyetin veya Kuzey Kore'nin açlıktan ölmek üzere olan nüfusuyla dayanışma göstermek için bir halkla ilişkiler hareketinin sonucu olarak da değerlendiriliyor.

İLK KEZ KABUL ETTİ, YETKİLİLERİ KOVDU

Ülkesinde neredeyse bir buçuk yıldır karantina uygulayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, haziran ayındaki İşçi Partisi toplantısında gıda sıkıntısı olduğunu ilk kez kabul etti.

Haziran ayının sonuna gelindiğinde ise Kim, birçok üst düzey yöneticisini pandemi önlemlerini yeterince uygulamadıkları gerekçesiyle kovdu, "Yetkililer büyük bir kazaya yol açtı." dedi.

ÇİN SINIRINI KAPATINCA, TİCARET AĞI ÇÖKTÜ

Kuzey Kore koronavirüsü durdurmak için Çin sınırını tamamen kapatmış, bunun sonucu olarak ülkenin Çin ile ticareti sekteye uğramıştı.

Ticaret ağının çökmesiyle de gıda krizi baş göstermişti.