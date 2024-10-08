Kuzey Kore lideri Kim'den Putin'e: En yakın yoldaşım iyi ki doğdun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile aralarındaki güçlü bağları vurgulayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "en yakın ve güvenilir dostu" olarak tanımladı.

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AA & Ensonhaber

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 72. doğum gününü kutlamak için bir mesaj gönderdi. Kim, Putin’in Pyongyang’a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin "yenilmez ve sonsuz bir dostluğa" dönüştüğünü vurguladı.

"EN YAKIN YOLDAŞIM, İYİ Kİ DOĞDUN"

Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin yeni bir boyuta taşındığını belirten Kim, Putin'i "en yakın yoldaşı" olarak nitelendirerek, doğum gününü içtenlikle kutladı. Ayrıca, Pyongyang'ın her zaman Moskova'nın yanında duracağını ve ülkeler arasındaki görüşmelerin ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti.

RUSYA - KUZEY KORE İLİŞKİLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık" anlaşması imzalanmıştı.

Putin, anlaşmanın taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı askeri yardım sağlamayı içerdiğini belirtmiş, ancak "ittifak" ifadesini özellikle kullanmamıştı.

Anlaşma, Moskova ve Pyongyang arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.