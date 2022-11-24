Kuzey Kore liderinin kız kardeşi ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve hükümetinin, "tehlikeli durum oluşturmayı sürdüren ahmaklar" olduğunu söyledi.

Kim Yo Jong, Güney Kore'nin, kuzeyin füze denemeleri nedeniyle "tek taraflı yaptırımları" gözden geçirdiğine dair açıklamasını, ülkenin resmi yayın organına değerlendirdi.

Kim Jong Un'un ardından Kuzey Kore'deki en güçlü isim olarak bilinen Kim Yo Jong, "ABD'nin verdiği kemiği dişleyen yabani bir köpekten başka bir şey olmayan Güney Koreli grubun, Kuzey Kore'ye küstahça uygulayacağı 'yaptırımlar' neymiş merak ediyorum. Ne görülecek bir manzara ama." ifadesini kullandı.

Güney Kore yönetimine hakaret etti

Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve hükümet yetkililerinin, "tehlikeli durum oluşturmayı sürdüren ahmaklar" olduğunu ifade etti.

"Küstah ve ahmakları bir kez daha uyarıyoruz." diyen Kim Yo Jong, ABD ve Güney Koreli piyonlarının umutsuz yaptırım ve baskılarının Kuzey Kore'nin düşmanlığını ve kızgınlığını alevlendireceğine dikkati çekti.

Güney Kore ve ABD uyardı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, birkaç gün önce yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin yakın zamanda yaptığı füze denemeleri nedeniyle tek taraflı ilave yaptırımları gözden geçirdiklerini belirtmişti.

Yetkililer, siber saldırılar düzenlediği iddia edilen Kuzey Kore'nin büyük bir provokasyon yapması durumunda ise yaptırım ve kısıtlamaları değerlendirebileceklerini ifade etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Kuzey Kore'nin, Konseyden karşılık veya misilleme korkusu olmadan kışkırtıcı ve istikrarı bozucu balistik füze denemeleri yaptığını söylemişti.

Thomas-Greenfield, Konseye, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahlarını ve balistik füze ilerlemelerini engellemek için önlemlerin alınacağı ve Pyongyang yönetiminin kınanacağı bir başkanlık açıklaması hazırlayıp sunacağını söylemişti. ABD'nin bu çağrısını Fransa, İngiltere, Hindistan, Japonya, Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler desteklemişti.

"En sert karşılığı veririz"

Kim Yo Jong, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin BM'de ülkesinin ICBM testini kınamaya yönelik baskısını eleştirerek ABD'yi "daha vahim bir güvenlik kriziyle karşılaşabileceği" konusunda uyarmıştı.

BM Güvenlik Konseyinin, ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına ve silahlanmalarına karşı çıkmadığını ifade eden Kim Yo Jong, ulusal güvenliklerini korumak için "sonuna kadar en sert karşılığı" vereceklerini kaydetti.