Kuzey Kore’de keyfi idam cezaları: K-pop dinledikleri için idam edildiler

Dünyanın en içe kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore’de insan hakları ihlalleri yeniden gündeme geldi.

Yıllardır idam cezaları ve otoriter yönetim anlayışıyla gündeme gelen ülke hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Agence France-Presse ajansı, Kuzey Kore’de COVID-19 pandemisinin ardından yaşanan kapanma süreciyle birlikte insan hakları ihlallerinin ve idam cezalarının artışına dair bir haber yayımladı.

İDAM MAHKUMU SAYISI 3 KAT ARTTI

Habere göre ülke, Ocak 2020’de sınırlarını kapatarak COVID-19’un yayılmasını önlemeye çalışırken, bu süreçte güvenlik önlemlerini de artırdı. Seul merkezli Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu’nun raporuna göre, sınırların kapatılmasının ardından geçen beş yılda infaz ve ölüm cezalarının sayısı, önceki yıllara kıyasla iki katından fazla arttı. Aynı dönemde idam mahkumlarının sayısında ise üç kattan fazla artış görüldüğü belirtildi.

GÜNEY KORE YAPIMI DİZİ FİLM İZLEMEK İDAM CEZASI

Rapora göre, infaz vakalarına dayandırılarak yapılan değerlendirmelerde, pandemi sonrası dönemde özellikle Güney Kore yapımı film, dizi ve müzik içeriklerinin tüketimi gibi faaliyetler nedeniyle verilen idam cezalarında ciddi artış olduğu ortaya kondu.

İhanetle suçlanan kişilerin, Crash Landing on You, Descendants of the Sun veya Squid Game gibi popüler dizileri izlemesinin, özellikle ekonomik veya sosyal açıdan dezavantajlı kişiler için ölüm de dahil olmak üzere en ağır cezaları doğurabildiği raporlarda belirtildi.

KİM JONG-UN’U ELEŞTİRMEK İDAM CEZASI

Ayrıca lider Kim Jong-un’u eleştirmek gibi siyasi suçlardan verilen idam cezalarının da arttığı, bunun hükümetin iç muhalefeti bastırma çabasıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

İNFAZLA HALKA AÇIK YAPILIYOR

İnfazların büyük bölümünün halka açık alanlarda ve çoğunlukla kurşuna dizme yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

KUZEY KORE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ KABUL ETMİYOR

Uluslararası raporlar, Kuzey Kore’de insan hakları ihlallerinin pandemi döneminde daha da ağırlaştığını ifade ederken, ülke yönetimi bu iddiaları reddederek eleştirileri ülkeye yönelik bir tehdit olarak tanımladı.

UYUYAKALDIĞI İÇİN İDAM EDİLDİ

Güney Kore istihbarat teşkilatına göre en çok gündeme gelen olaylardan biri, Kuzey Kore Savunma Bakanı Hyon Yong-chol’ün sadakatsizlik gerekçesiyle 2015 yılında, Kim Jong-un’un da katıldığı bir etkinlik sırasında uyuyakaldığı ve emirleri yerine getiremediği iddiasıyla uçaksavar ateşiyle idam edilmesiydi.

GÜNEY KORE’YE TELEFON ETMEK İDAM SUÇU

Güney Kore’ye telefon etmek de ölüm cezası gerektiren suçlar arasında yer almaktadır. Daily Mail’in haberine göre, 49 yaşındaki bir sahne ışık mühendisinin sınırın ötesindeki biriyle iletişim kurarken yakalandıktan sonra idam edildiği ve infazının başkalarına ibret olması amacıyla kullanıldığı belirtilmiştir. Ailesinin daha sonra hapse atıldığı ifade edilmişti.

İNCİL DAĞITTIĞI İÇİN İDAM EDİLDİ

Aktivist gruplara göre, 33 yaşındaki Hristiyan kadın Ri Hyon-ok, İncil dağıttığı gerekçesiyle halka açık şekilde idam edilmiş, ailesi ise ertesi gün siyasi tutuklu kampına gönderilmişti.