Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha geldi
AA

Kuzey Kore'de bölgedeki tansiyonu yükseltecek bir hamle daha...

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde bir denemesi yaptığı ifade edildi.

Füzenin türü henüz netleşmezken bunun kıtalararası balistik füze olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

12 Temmuz'da da Hwasong-18 tipi füze fırlatılmıştı

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuş, füzenin irtifa ve uçuş süresinin rekor seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.

Kuzey Kore'nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu.