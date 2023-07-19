Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha geldi Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde kıtalararası balistik füze olduğu düşünülen bir füze fırlattığını açıkladı.

AA Kuzey Kore'de bölgedeki tansiyonu yükseltecek bir hamle daha... Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde bir füze denemesi yaptığı ifade edildi. Füzenin türü henüz netleşmezken bunun kıtalararası balistik füze olduğunun düşünüldüğü aktarıldı. 12 Temmuz'da da Hwasong-18 tipi füze fırlatılmıştı Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuş, füzenin irtifa ve uçuş süresinin rekor seviyelere ulaştığı belirtilmişti. Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti. Kuzey Kore'nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu.