La Palma'daki yanardağdan çıkan lavlar evleri yutuyor

İspanya’nın La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’nda lav çıkışı hızlanırken, onlarca bina daha lavlar tarafından yutuldu.

İspanya’nın La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’nda, dün kraterin kuzey duvarının çökmesinden sonra lav çıkışının daha da hızlandığı ve yeni lav akıntıları oluştuğu bildirildi.

Yeni oluşan lav akıntıları son 24 saatte 40 hektardan fazla alanı yok ederken, daha önce tamamen tahliye edilen Todoque köyünde sağlam kalan binaları ve tarlaları da haritadan sildi.

ZEHİRLİ GAZ TEHLİKESİ

Yetkililer çökme sonrasında çıkan lavların oluşturduğu yeni akıntının yakında denize ulaşabileceğinden endişelenirken, lavların denize ulaşması sonrası zehirli gaz salınımına neden olabileceği belirtiliyor.

Volkanolog Ines Galindo yaptığı açıklamada, yanardağdan çıkan lavların krater duvarlarında aşırı büyümeye yol açtığını bu sebeple krater duvarlarının daha kırılgan hale geldiğini söyledi.

La Palma Yanardağı’nda lavlar onlarca evleri yuttu VİDEO

DOĞU DUVARI DA ÇÖKEBİLİR

Yanardağ ağzından çıkan lavların miktarının artmasının kraterin duvarını zorlayarak çökmeye neden olduğunu belirten Galindo, çökmenin doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

Galindo, şu anda kraterin doğu duvarının da çok yüksek olduğunu ve yakın zamanda çökme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

1281 BİNAYI YUTTU

Avrupa Komisyonu Copernicus Acil Durum Servisi’nin aktardığına göre, İspanya’nın La Palma Adası'nda 19 Eylül’den beri faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı bugüüne kadar toplam 525 hektarlık alanı yok etti ve 1281 binayı yuttu.

Yanardağ nedeniyle adada yaşayan 6 bin kişi de tahliye edildi.