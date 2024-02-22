Leyen-Kristersson görüşmesi: İsveç ile Avrupa'nın savunma sanayisi gündemde AB Komisyonu Başkanı Leyen, "İsveç'in çok güçlü bir savunma sanayi tabanına sahip olduğunu biliyorum" dedi.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Leyen-Kristersson görüşmesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

Görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Leyen, yapılacak ikili görüşmelerde Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme konusunun konuşulacağını söyledi.

"Daha Avrupalı oluyoruz"

Görüş alışverişinin Komisyon'un ilerleyen günlerde hazırlayacağı savunma sanayi stratejisi öncesinde yapılacak olmasının önemine değinen von der Leyen, şöyle dedi:

Bizim için şu çok açık: Transatlantik kalmaya devam ediyoruz ancak daha Avrupalı oluyoruz.



Görüşleriniz savunma sanayi stratejimize ilgi çekici bir katkı sunacak çünkü İsveç'in çok güçlü bir savunma sanayi tabanına sahip olduğunu biliyorum. Ayrıca, NATO üyeliği yolundasınız.

Ukrayna'ya 710 milyon euroluk askeri destek

Von der Leyen, İsveç'in geçen hafta Ukrayna'ya 710 milyon euro değerinde askeri destek paketi açıkladığını hatırlatarak, ülkenin, savaşın başından bu yana Ukrayna'yı desteklediğine işaret etti.

"İklim hedeflerimizi 27 üye ülkenin tamamında yasalarla belirledik"

İklim değişikliğiyle ortak mücadelenin de masaya yatırılacak konulardan biri olacağını belirten von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

İklim hedeflerimizi 27 üye ülkenin tamamında yasalarla belirledik. Dolayısıyla soru 'Ne' değil, 'Oraya nasıl ulaşacağız'dır.

Kristersson, AB temasları kapsamında ayrıca Konsey Başkanı Charles Michel ile de görüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)