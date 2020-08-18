Dolar
7.374
-0.1313%
Euro
8.7681
0.1324%
Altın
1982.95
-0.1218%
Borsa
1086.2
0.2186%
G. Altın
470.15
-0.1446%
Bitcoin
90962.71
-0.886%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı

    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı

    Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türkiye ve Katar ile anlaştıklarını duyurdu.
    • AA
    • 18.08.2020 - 01:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bugün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

    Bakan Akar burada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

    Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı #1

    LİBYA TÜRKİYE VE KATAR İLE ANLAŞTIKLARINI DUYURDU

    Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminin sosyal medya hesabı Twitter'da, Nemruş'un açıklamalarına yer verildi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek verme konusunda anlaştık." dedi.

    Bu kapsamda danışmanlar ve askeri personelin Libya'ya gönderilmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Nemruş, Türk ve Katarlı bakanların, siyasi çözümü ve meşru hükümeti desteklediklerini vurguladığını aktardı.

    Katar Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Atiyye'nin, Hulusi Akar, Nemruş ve Libya Başbakanı Fayiz Serrac'la Libya'daki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı #2

    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı #3

    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı #4

    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı #5

    Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi için Türkiye ve Katar ile anlaştı #6

     

     

    Görüş Bildir