Libya Başbakanı: En geçim Ekim sonunda istifa edeceğim

Libya Başbakanı: En geçim Ekim sonunda istifa edeceğim

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, en geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerini yeni kurulacak hükümete teslim edeceğini açıkladı.

Son günlerde hakkında istifa edeceği yönünde iddiaların bulunduğu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan açıklama geldi. Devlet televizyonunda konuşan Başbakan es-Serrac, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini bildirdi.

"EKİM SONUNA KADAR GÖREVİMİ BIRAKACAĞIM"

Es-Serrac, "En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Es-Serrac, "Umarım komite çalışmalarını tamamlayacak ve yeni bir başkanlık konseyi ve başbakan seçecektir" ifadelerini kullandı.