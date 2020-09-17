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    Libya Başbakanı: En geçim Ekim sonunda istifa edeceğim

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, en geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerini yeni kurulacak hükümete teslim edeceğini açıkladı.
    • İHA
    • 17.09.2020 - 01:56
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    Libya Başbakanı: En geçim Ekim sonunda istifa edeceğim

    Son günlerde hakkında istifa edeceği yönünde iddiaların bulunduğu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan açıklama geldi. Devlet televizyonunda konuşan Başbakan es-Serrac, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini bildirdi.

    "EKİM SONUNA KADAR GÖREVİMİ BIRAKACAĞIM"

    Es-Serrac, "En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

    Es-Serrac, "Umarım komite çalışmalarını tamamlayacak ve yeni bir başkanlık konseyi ve başbakan seçecektir" ifadelerini kullandı.

    Libya Başbakanı: En geçim Ekim sonunda istifa edeceğim #1

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