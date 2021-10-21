Libya: Türkiye ile ortaklığımızı geliştirmek istiyoruz

İki ülke arasında tarihi bağlara işaret eden Ellafi, Libya krizinin barışçıl yollarla çözülmesinde Türkiye'nin rolünün önemine vurgu yaptı.

Libya'dan Türkiye ile ilişkilere dair açıklama geldi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah Ellafi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile başkent Trablus'ta görüştü.

KRİZİN ÇÖZÜMÜNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGU

Konseyin, Libya ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkilerini çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirmeyi arzuladığını belirten Ellafi, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi bağlar ve ikili ilişkilerin derinliğine işaretle, Libya krizinin barışçıl yollarla çözülmesinde Türkiye'nin oynadığı rolün altını çizdi.

"ORTAKLIĞIMIZI GELİŞTİRMELİYİZ"

Ellafi, Konsey'in, Türkiye ile Libya arasındaki ortaklık ilişkilerini iki ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirme arzusunda olduğunu söyledi.

Başkanlık ve parlamento seçimlerinin belirlenen tarihte yapılmasının önemini vurgulayan Ellafi, devlet ile Temsilciler Meclisi'nin seçim yasasına ilişkin anlaşmaya varmasının zorunlu olduğunu aktardı.

TÜRKİYE LİBYA KONFERANSINA KATILACAK

Görüşmede, birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de katılacağı Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı başta olmak üzere Libya'ya ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede hazır bulunan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin konferansa katılımının önemini belirterek, seçimlerin yapılmasının krizin bitmesi, barış ve istikrarın gerçekleşmesi için bulunmaz fırsat olduğunu kaydetti.

SEÇİMLER 24 ARALIK'TA

Libya İstikrarı Destekleme Girişimi Konferansı, 21 Ekim'de bakanlar düzeyinde uluslararası katılımla düzenlenecek.

BM'nin Libya'da çözüm için belirlediği yol haritasına göre başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılması planlanıyor.