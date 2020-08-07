Libya'dan Mısır ve Yunanistan'a Akdeniz resti

UMH'nin açıklamasında Türkiye ile yapılan anlaşmaya vurgu yapıldı.

Mısır ve Yunanistan'ın Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlemesine ilişkin bu ülkelerin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması sonrası, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) tepki geldi.

UMH'den yapılan açıklamada, Akdeniz'in bir barış gölü olması çağrısı yapıldı.

Türkiye ile anlaşmaya vurgu yapılırken, bölgede uluslararası hukuk ilkelerine dayalı olarak hareket edilmesi gerektiği belirtilerek, şöyle denildi:

"TÜRKİYE'YLE İMZALANAN ANLAŞMA..."

"Kim olursa olsun denizdeki haklarımıza saldırılmasına izin verilmeyeceğini vurgular ve deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin olarak Türkiye'yle imzalanan ve uluslararası deniz hukuku ile buna ilişkin uluslararası anlaşma ve sözleşmelere aykırı olmayan mutabakat zaptının uygulanacağını bir kere daha yineleriz.

Libya, Akdeniz'in bir barış gölü olması çağrısı yaptığını ve halen yapmakta olduğunu, kıyıdaş ülkeleri uzlaşıya ve kabul edilen uluslararası hukuk ilkelerine dayalı olarak deniz sınırlarını belirlemelerine izin verecek tutumları izlemeye davet ettiğini vurgularız."

"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Ankara'dan dün yapılan açıklamada, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının Türkiye için yok hükmünde olduğu bildirilmişti.

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