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    Litvanya, Z harfinin kullanımını yasakladı

    Ülkedeki parlamento, Rus askeri araçlarında yer verilen harfle ilgili karar aldı.
    • 19.04.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:05
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    Litvanya, Z harfinin kullanımını yasakladı

    Ukrayna topraklarında askeri harekatını sürdüren Rus güçlerinin araçlarındaki semboller dikkat çekiyor.

    Araçlara yazılan Z ve V harfleri bir süre dünya kamuoyunu meşgul ederken, Litvanya ilginç bir karara imza attı.

    Z harfine karşı adım

    Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen durduran Litvanya'da parlamento, Z harfinin kullanımını yasakladı.

    Reuters'ın haberine göre; Litvanya'nın kararı, Letonya ve Moldova'daki benzer yasakların ardından geldi. Almanya da böyle bir yasağı değerlendirmesiyle gündeme gelmişti.

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçen ay yaptığı açıklamada, Z harfinin siyasi kullanımının evrensel olarak yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

    Kuleba, söz konusu harfin "Rus savaş suçları, bombalanan şehirler ve öldürülen binlerce Ukraynalı" anlamına geldiğini ifade etmişti.

    Litvanya, Z harfinin kullanımını yasakladı #1


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