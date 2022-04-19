Litvanya, Z harfinin kullanımını yasakladı

Ülkedeki parlamento, Rus askeri araçlarında yer verilen harfle ilgili karar aldı.

Ukrayna topraklarında askeri harekatını sürdüren Rus güçlerinin araçlarındaki semboller dikkat çekiyor.

Araçlara yazılan Z ve V harfleri bir süre dünya kamuoyunu meşgul ederken, Litvanya ilginç bir karara imza attı.

Z harfine karşı adım

Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen durduran Litvanya'da parlamento, Z harfinin kullanımını yasakladı.

Reuters'ın haberine göre; Litvanya'nın kararı, Letonya ve Moldova'daki benzer yasakların ardından geldi. Almanya da böyle bir yasağı değerlendirmesiyle gündeme gelmişti.

Ukrayna'dan dünyaya çağrı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçen ay yaptığı açıklamada, Z harfinin siyasi kullanımının evrensel olarak yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Kuleba, söz konusu harfin "Rus savaş suçları, bombalanan şehirler ve öldürülen binlerce Ukraynalı" anlamına geldiğini ifade etmişti.