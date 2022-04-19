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- Litvanya, Z harfinin kullanımını yasakladı
Litvanya, Z harfinin kullanımını yasakladı
- 19.04.2022 - 16:38
- Güncelleme : 19.04.2022 - 17:05
Ukrayna topraklarında askeri harekatını sürdüren Rus güçlerinin araçlarındaki semboller dikkat çekiyor.
Araçlara yazılan Z ve V harfleri bir süre dünya kamuoyunu meşgul ederken, Litvanya ilginç bir karara imza attı.
Z harfine karşı adım
Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen durduran Litvanya'da parlamento, Z harfinin kullanımını yasakladı.
Reuters'ın haberine göre; Litvanya'nın kararı, Letonya ve Moldova'daki benzer yasakların ardından geldi. Almanya da böyle bir yasağı değerlendirmesiyle gündeme gelmişti.
Ukrayna'dan dünyaya çağrı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçen ay yaptığı açıklamada, Z harfinin siyasi kullanımının evrensel olarak yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
Kuleba, söz konusu harfin "Rus savaş suçları, bombalanan şehirler ve öldürülen binlerce Ukraynalı" anlamına geldiğini ifade etmişti.