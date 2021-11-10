Üniversitede programa katılan Büyükelçi Hotovely, burada tepkilerle karşılaştı. Hotovely, korumaları eşliğinde binayı terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, London School of Economics (LSE) Üniversitesi'nde düzenlenen bir programa katıldı.

İngiltere'deki Filistin destekçileri, Hotovely'e tepki gösterdi.

BİNADAN APAR TOPAR ÇIKARILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hotovely, dün akşam LSE Öğrenci Birliği'nin daveti üzerine üniversitede katıldığı bir programın ardından Filistin yanlılarının protestosu esnasında binadan korumalarınca güçlükle çıkarıldı.

GÖSTERİCİLERDEN "UTANMIYOR MUSUN" TEPKİSİ

İsrailli Büyükelçi, büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocuların "Utanmıyor musun?", "İsrail, terör devletidir" sloganları attığı esnada hızlıca binadan ayrılarak diplomatik aracına bindi.

Londra'da İsrailli Büyükelçi, tepkilerin ardından aracıyla hızla uzaklaştı ViDEO

İNGİLİZ BAKAN: KABUL EDİLEMEZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biz İngiltere'de ifade özgürlüğüne inanıyoruz. Dün gece İsrail Büyükelçisi'ne yapılan muamele ve onu susturma girişimi kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Eğitim Bakanı Nadhim Zawahi de olayı kınadı.

ULTRA ORTODOKS YAHUDİLERDEN PROTESTOYA DESTEK

İsrailli Büyükelçi'nin ziyaretine tepki gösteren Filistin yanlısı öğrencilere, Ultra Ortodoks Yahudiler de destek verdi.

Ultra Ortodoks Yahudiler, gösteride, "Yahudilik, İsrail devletini reddediyor", "Siyonizm ve Yahudilik birbirine zıttır." yazılı pankartlar açtı.