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Dükkana gelen maskeli iki kişi etrafa rastgele ateş ederken, çalışanlar ise saldırganların elinden ölü taklidi yaparak kurtuldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzleri maskeli iki kişi, bir kebapçı dükkanına gelerek silahlı saldırı düzenledi.

ÇALIŞANLAR MUTFAĞA KAÇTI

Maskeli iki kişi elinde silahla dükkan içine girerek, rastgele ateş etmeye başladı.

İş yerinde çalışan Steaven Catacoopen (19) ve Hannah Fyall (21), ateş açıldığı sırada dükkanın mutfağına kaçarak kendilerini yere attı.

Londra'da kebapçı dükkanına silahlı saldırı ViDEO

'ÖLÜ TAKLİDİ' YAPTILAR

Çalışanlar, tavuk dönerin yanında sipariş hazırladığını ve o sırada patlama sesleri duyduğunu belirtti. Mutfağa kaçtığı sırada yere yatarak ‘ölü taklidi’ yapan gençler, olayı yaralanmadan atlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, silahlı iki kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, kurşunlardan birinin tavuk dönere isabet ettiği öğrenildi.