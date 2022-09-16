Petrol
91.15
0.32%
Euro
18.2668
0.01%
Dolar
18.2604
-0.03%
Altın
976.87
-0.11%
Borsa
3363
2.49%
Bitcoin
365.097
-1.48%
BTXN Coin
7.06
10.14%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Londra'da Kraliçe'nin naaşını ziyaretler devam ediyor

    Başkent Londra'ya getirilen ve ziyarete açılan Elizabeth'in naaşını görmek isteyen İngilizler Thames Nehri kıyısında uzun kuyruklar oluşturdu.
    • 16.09.2022 - 05:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Londra'da Kraliçe'nin naaşını ziyaretler devam ediyor

    Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in cenaze süreci devam ediyor.

    İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenazesi önce kortej eşliğinde Balmoral'dan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a taşındı.

    Buradan da Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla taşınan Kraliçesi'nin naaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı.

    Thames Nehri kıyısında uzun kuyruklar

    Başkente getirilen Kraliçenin naaşı burada kalafata konularak ziyarete açıldı.

    İngilizler Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen Elizabeth'in naaşını ziyaret etmeye devam ediyor.

    AA'nın haberine göre Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenler, Thames Nehri kıyısında uzun kuyruklar oluşturdu.

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #1

    Cenaze töreni 19 Eylül'de

    2'nci Elizabeth'in cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

    Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #2

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #3

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #4

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #5

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #6

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #7

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #8

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #9

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #10

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #11

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #12

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #13

    Londra da Kraliçe nin naaşını ziyaretler devam ediyor #14


    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Çok fazla çay içmek kötü mü? Günde ne kadar çay içilir?
    Sağlık

    Çok fazla çay içmek kötü mü? Günde ne kadar çay içilir?

    Melisa Döngel, sokak ortasında kavga etti
    Magazin

    Melisa Döngel, sokak ortasında kavga etti

    Görüş Bildir