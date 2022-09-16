Londra'da Kraliçe'nin naaşını ziyaretler devam ediyor

Başkent Londra'ya getirilen ve ziyarete açılan Elizabeth'in naaşını görmek isteyen İngilizler Thames Nehri kıyısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in cenaze süreci devam ediyor.

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenazesi önce kortej eşliğinde Balmoral'dan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a taşındı.

Buradan da Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla taşınan Kraliçesi'nin naaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı.

Thames Nehri kıyısında uzun kuyruklar

Başkente getirilen Kraliçenin naaşı burada kalafata konularak ziyarete açıldı.

İngilizler Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen Elizabeth'in naaşını ziyaret etmeye devam ediyor.

AA'nın haberine göre Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenler, Thames Nehri kıyısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Cenaze töreni 19 Eylül'de

2'nci Elizabeth'in cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.