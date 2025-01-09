Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Amerika'da vatandaşlar, yangınla mücadele ediyor...

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dört farklı noktada çıkan orman yangınları, 2 gündür gündür kontrol altına alınamadı.

Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley bölgelerinde süren yangınlarda alevler, gittikçe daha geniş bir alana yayılıyor.

Ayrıca süren orman yangınlarının maliyetinin 52 (1 trilyon 838 milyar lira) ila 57 (2 trilyon 15 milyar lira) milyar doları bulabileceği açıklandı.

33 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE KARARI

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarın kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu başlayan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verildi.

3 BİN HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta 'acil durum' ilan etti.