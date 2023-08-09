Lübnan eşcinselliği teşvik ettiği gerekçesiyle 'Barbie' filmini yasakladı Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada, 'Barbie' filminin eşcinselliği teşvik ettiği ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını açıkladı.

İHA

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı Barbie filmi, 21 Temmuz'da vizyona girmesinden bu yana dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaptı.

Dünya genelinde gişe rekorları kıran film bir ülke de yasaklandı.

Lübnan'da vizyona giremeyecek

Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie filmi, Lübnan’da vizyona girmeyecek.

Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada yaptığı yazılı açıklamada, 'Barbie' filminin eşcinselliği teşvik ettiği ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurdu.

Eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiği belirtildi

Açıklamada, filmin eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiği ve aile biriminin önemini azaltarak inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği ifade edildi.

Kültür Bakanlığının aldığı kararın ardından İçişleri Bakanı Bassam Mawlawi de, İçişleri Bakanlığına bağlı olan ve sansür kararlarından sorumlu olan Genel Güvenlik Sansür Komitesi’nden filmi incelemesini ve tavsiyesini vermesini istedi.