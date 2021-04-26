Lübnan yerli elektrikli otomobilini tanıttı

Lübnan, ülkede protestolara neden olan ekonomik kriz ve sık sık yaşanan elektrik kesintilerine rağmen ilk yerli elektrikli otomobilinin tanıtımını yaptı.

Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan ve dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle sık elektrik kesintileri yaşanan Lübnan'da ilk yerli elektrikli otomobil tanıtıldı.

OTOMOBİLİN İSMİ: QUDS RİSE (KUDÜS YÜKSELİYOR)

EV Electra şirketinin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Cihat Muhammed'in projesi olan kırmızı renkli spor otomobilin ismi 'Quds Rise' (Kudüs yükseliyor) olarak açıklandı.

MESCİD-İ AKSA'NIN KUBBESİNİ SİMGELEYEN ALTIN LOGO

Aracın önünde ise Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kubbesini simgeleyen altın renkli büyük bir logo yer alıyor.

MALİYETİ 30 BİN DOLAR

30 bin dolara mal olan araç, 2021'de piyasaya sürülecek ve ilk olarak 10 bin adet üretilecek. Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın baştan sona Lübnan'da yapıldığını, Filistin ve Lübnanlı mühedislerin olduğu 300 kişilik bir ekibin 4 sene çalıştığını söyledi.

OTOMOBİL İHRACAT ORANLARINDA REKOR DÜŞÜŞ

Muhammed, helektrikli hem de hibrit araçlar üreterek uluslararası piyasaya açılmayı hedeflediklerini belirtti. 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da otomobil ihracat oranları da bu yıl rekor düzeyde düşüş gerçekleşti. 2021'de yalnızca 62 araç satıldı.