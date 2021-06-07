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    Lübnan’da kayalıklardan atlayan sporcu, hayatını kaybetti

    Metrelerce yükseklikteki kayalıklardan denize atlayan Parkour sporcusu, kafasını tekneye çarptı. Sporcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 15:19
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    Lübnan’da kayalıklardan atlayan sporcu, hayatını kaybetti

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir Parkour sporcusu, denize atlamak üzere metrelerce yükseklikteki kayalıklara çıktı.

    Kendini sulara bırakan sporcu, atlayış sırasında geçen tekneyi fark etmedi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Çevrede bulunan vatandaşlar, sporcuyu uyarmak için bağırsa da dalga ve rüzgar nedeni ile seslerini duyuramadı.

    Başını tekneye çarpan sporcu, hayatını kaybetti.

    O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Lübnan’da kayalıklardan atlayan sporcu, hayatını kaybetti VİDEO

    Lübnan’da kayalıklardan atlayan sporcu, hayatını kaybetti #1

    Lübnan’da kayalıklardan atlayan sporcu, hayatını kaybetti #2

    Lübnan’da kayalıklardan atlayan sporcu, hayatını kaybetti #3

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