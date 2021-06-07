Metrelerce yükseklikteki kayalıklardan denize atlayan Parkour sporcusu, kafasını tekneye çarptı. Sporcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir Parkour sporcusu, denize atlamak üzere metrelerce yükseklikteki kayalıklara çıktı.

Kendini sulara bırakan sporcu, atlayış sırasında geçen tekneyi fark etmedi.

KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan vatandaşlar, sporcuyu uyarmak için bağırsa da dalga ve rüzgar nedeni ile seslerini duyuramadı.

Başını tekneye çarpan sporcu, hayatını kaybetti.

O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Lübnan’da kayalıklardan atlayan sporcu, hayatını kaybetti VİDEO

