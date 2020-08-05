Lübnan'da ölü sayısı 135'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 135'e yaralı sayısının ise 5 bine ulaştığını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün şehrin limanında bulunan bir depodaki amonyum nitratın patlamasıyla şehir adeta savaş alanına dönmüştü.

Patlamanın ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken bilanço her geçen dakika artıyor.

ÖLÜ SAYISI 135 OLDU

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 135'e, yaralı sayısının da 5 bine ulaştığını duyurdu.

"ONLARCA KİŞİ KAYIP"

Bakan Hassan, enkaz altında onlarca kişinin hala kayıp olduğunu akardı. Bakan Hassan ayrıca, Lübnan'a ulaşan tüm yardımların özel ve devlet hastanelerine verileceğini belirtti.

FELAKET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Öte yandan limanda 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen facia nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.