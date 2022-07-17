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- Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü
Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü
Lübnan’da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.
- 17.07.2022 - 03:40
Lübnan'da görenleri hayretene düşüren bir kaza meydana geldi.
40 tondan fazla taş taşıyordu
Arsal kasabasında 40 tondan fazla taş taşıyan kamyon kontrolünü kaybederek birden fazla araca çarptı.
7 kişi öldü
Meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği, kamyon şoförünün ise yaralandığı açıklandı.
Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü - Video
Kazanın sebebi kamyonun freni
İHA'nın haberine göre, yetkililer kazanın kamyonun frenlerindeki bir arızadan meydana geldiğini belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.