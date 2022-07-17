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    Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü

    Lübnan’da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.
    • 17.07.2022 - 03:40
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    Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü

    Lübnan'da görenleri hayretene düşüren bir kaza meydana geldi.

    40 tondan fazla taş taşıyordu

    Arsal kasabasında 40 tondan fazla taş taşıyan kamyon kontrolünü kaybederek birden fazla araca çarptı.

    Lübnan da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü #1

    7 kişi öldü

    Meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği, kamyon şoförünün ise yaralandığı açıklandı.

    Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü - Video

    Lübnan da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü #2

    Kazanın sebebi kamyonun freni

    İHA'nın haberine göre, yetkililer kazanın kamyonun frenlerindeki bir arızadan meydana geldiğini belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Lübnan da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü #3


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