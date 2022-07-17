Lübnan’da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.

Lübnan'da görenleri hayretene düşüren bir kaza meydana geldi.

40 tondan fazla taş taşıyordu

Arsal kasabasında 40 tondan fazla taş taşıyan kamyon kontrolünü kaybederek birden fazla araca çarptı.





7 kişi öldü

Meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği, kamyon şoförünün ise yaralandığı açıklandı.

Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü - Video







Kazanın sebebi kamyonun freni

İHA'nın haberine göre, yetkililer kazanın kamyonun frenlerindeki bir arızadan meydana geldiğini belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



