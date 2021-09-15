Lübnan'da, Türkiye'den ilham alalım çağrısı

Ülkenin önde gelen siyasi güçlerinden Cemaati İslami, Türkiye modeline işaret etti. Lübnanlıların Türkiye'yi örnek alması gerektiği kaydedildi.

Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler, ülke ekonomisini daha kırılgan hale getirmiş durumda.

LÜBNAN'DA GÜNDEM TÜRKİYE

Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaati İslami'nin Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi, Lübnanlılara "Türkiye deneyiminden ve modelinden ilham alma" çağrısında bulundu.

Eğitim ve Araştırma Forumu tarafından düzenlenen video konferansa katılan Eyyubi, "Türkiye'nin yükselişi ve Lübnan'daki Sünni toplumuna etkisi" başlıklı bir konuşma yaptı.

"LÜBNANLILAR TÜRKİYE MODELİNDEN İLHAM ALMALI"

Eyyubi, "Lübnanlıların Türkiye deneyiminden ve modelinden ilham alması, önümüzdeki aşamada önemli ve gereklidir." dedi.

Lübnan'daki Sünnilerin Türkiye'nin ülkede kendileri için rol üstlenmesi düşüncesinde olduğunu aktaran Eyyubi, Lübnan'da bozulan dengeyi sağlama arayışında olduklarını ifade etti.

"TÜRKİYE DENGELERİ KORUYOR"

Eyyubi, "Lübnan'daki Sünni Müslümanlar, diğer unsurlara karşı kendilerini zayıf hissetmeleri nedeniyle iç dengenin sağlanması ve kendilerine destek olması adına bir güç arayışında." diye konuştu.

Türkiye'nin "dengeleri koruduğunu, bölgede mezhep ve etnik hesaplarla hareket etmediğine" dikkati çeken Eyyubi, "Lübnan'daki Sünniler Türkiye'yi örnek alıyor. Zira Türkiye, çoğunu Sünni Müslümanların oluşturduğu, son on yılda zulme ve baskıya maruz kalan insanların yanında yer aldı." ifadelerini kullandı.

13 AY SONRA HÜKÜMET KURULDU

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de yaşanan patlama, Başbakan Hassan Diyab hükümetinin istifasına yol açmış, ülkede 13 ay yönetim boşluğu oluşmuştu.

10 Eylül Cuma günü, Necib Mikati başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.