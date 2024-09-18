Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarında ölü sayısı 12'ye yükseldi: İşte son durum.. Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, Hizbullah mensuplarının da kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yaşanan can kaybının 12'ye yükseldiğini, ölenler arasında iki çocuğun da olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi

Dün akşam saatlerinde Lübnan’dan gelen son dakika haberi dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.

Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının bomba gibi patlaması, gözlerin İsrail’e çevrilmesine neden oldu.

İSRAİL CİHAZLARI PATLATTI

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi.

Bir Hizbullah yetkilisi, saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını işe çağırdı, vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.

"CİHAZLARDAN DERHAL KURTULUN"

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlarına derhal bunlardan kurtulma çağrısı yaptı.

Sky News Arabia'nın haberine göre Mossad, patlayan cihazların bataryalarına bir miktar patlayıcı yerleştirmişti.

SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Lübnan Sağlık Bakanı Firas El Ebyad, dün Hizbullah'ın da kullandığı mobil çağrı cihazlarında yaşanan eş zamanlı patlamalar hakkında açıklama yaptı.

CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ

Bakan El Ebyad, açıklamasında, patlamalarda yaşanan can kaybının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Reuters haber ajanının aktardığına göre, Ebyad, dünkü patlamalarda yaşamını yitirenler arasında iki de çocuğun olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, patlamalarda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 800'e yakın kişinin yaralandığını belirtmişti.

Reuters, saldırılarda bir Hizbullah milletvekilinin oğlunun öldüğünü bildirdi.

MOSSAD CİHAZLARA NASIL SIZDI?

Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı siber saldırı ile patlatılan çağrı cihazları Tayvan menşeli.

Adı ve modeli: Gold Apollo Rugged Pager AR924. Lityum bataryalı

"MACARİSTANLI BİR ORTAK TARAFINDAN ÜRETİLDİ"

Patlatılan çağrı cihazlarının Avrupa'da Tayvanlı firmanın markasını kullanma hakkına sahip bir şirket tarafından üretildiğini açıklandı.

Tayvanlı üretici şirketin kurucusu Hsu Ching-Kuang, “Ürün bize ait değildi. Sadece üzerinde bizim markamız vardı” dedi.

Sözkonusu şirketin adını vermeyen Ching-Kuang, Gold Apollo'nun da olayın mağdurlarından biri olduğunu dile getirerek “Biz sorumluluk sahibi bir şirketiz. Bu çok utanç verici” açıklamasını yaptı.

Tayvanlı şirket Gold Apollo tarafından yapılan açıklamada, çağrı cihazlarının Macaristanlı bir ortak tarafından üretildiğini bildirdi.Ching-Kuang, Gold Apollo'nun Budapeşte merkezli BAC Consulting KFT ile ticari markasını kullanmak için “uzun vadeli bir ortaklığı” olunduğunu ve Gold Apollo çağrı cihazlarının patlamalara karıştığını bildirmesinin ardından medyada çıkan haberlerde bahsedilen modelin “BAC tarafından üretildiğini ve satıldığını” söyledi.

LÜBNAN'A 5 BİN ADET GÖNDERİLDİ

Dünya basınındaki iddialara göre ise tüm AP924 Model Çağrı Cihazı modelleri Avrupa'daki bir şirkete taşeron olarak verildi, bu partiden yaklaşık 5 bin tanesi Lübnan'a verildi.

MOSSAD PATLAYICI YERLEŞTİRDİ

İddialara göre cihazlar üretim seviyesinde modifiye edildi ve Mossad, cihazın içine bir kod alan patlayıcı içeren bir madde enjekte ederek 5.000 çağrı cihazının içine az miktarda patlayıcı yerleştirdi.

Modifiyenin ardından ise cihazlar ilkbahar aylarında Lübnan'a Hizbullah mensuplarına dağıtılmak üzere gönderildi.

NY TİMES: İSRAİL PATLAYICI YERLEŞTİRDİ

New York Times'daki iddialarda ise çağrı cihazlarına patlayıcının İsrail tarafından yerleştirildiği ifade edildi.

Haberde, Hizbullah, Tayvan şirketi Gold Apollo’ya 3 binden fazla pager siparişi verdi ve cihazlar Lübnan’a gelmeden, İsrail her birine patlayıcı yerleştirdi.

PATLAYICI 30-60 GRAM AĞIRLIĞINDA

Patlayıcının ağırlığının 30 veya 60 gram arasından değiştiği belirtilen haberde patlamayı sağlaması için bir de devre takıldığı ifade edildi.

Cihazlara Hizbullah yönetiminden gelmiş gibi gönderilen mesajların açık olan cihazlarda patladığı belirtildi.

HİZBULLAH: İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYORUZ

Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada ise saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivilleri de etkileyen, çok sayıda şehit ve yaralanmaya yol açan bu suç niteliğindeki saldırıdan tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari de saldırıdan dolayı İsrail'i kınadıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ile temasa geçtiğini söyledi.

ERDOĞAN, LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

İRAN'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani'den ilk açıklama geldi.

"TOPLU KATLİAM ÖRNEĞİ"

Lübnan’daki saldırının bir ‘toplu katliam örneği’ olduğunu, tüm ahlaki ve insani ilkelere aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Siyonist rejimin, iletişim sistemlerini havaya uçurarak Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi, toplu katliam örneği olarak gösterilebilir. Lübnan'daki terör operasyonları, Siyonist rejim ve paralı ajanlarının ortak operasyonlarının bir devamı olarak gerçekleştirilmiştir ve tüm ahlaki ve insani ilkelere, uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insancıl hukuka aykırıdır ve uluslararası cezai kovuşturmayı, yargılamayı ve cezalandırmayı hak etmektedir.

İRANLI BÜYÜKELÇİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Saldırıda yaralanan İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükelçinin saldırıda gözünü kaybettiği kaydedilirken Amani’nin ikinci gözünün de ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı.

Büyükelçinin tedavi için İran’ın başkenti Tahran’a götürüldüğü kaydedildi.

İSRAİL SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENMEDİ

Lübnan Hizbullahı ve Lübnan hükümeti, dün yaşanan patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv'den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Basına yansıyan haberlerde, İsrail'in dış istihbarat örgütü Mossad'ın patlayan çağrı cihazları Hizbullah'a teslim edilmeden önce cihazların içine patlayıcı yerleştirdiği iddiası dile getirildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz." açıklamasında bulundu.

Hizbullah tarafından söz konusu olayın sorumlusu olarak İsrail'in gösterilmesiyle ilgili sorulara da yanıt veren Miller, olayın halen yeni olduğunu ve nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgi topladıklarını vurgulayarak, "Şu anda bunun ötesinde herhangi bir değerlendirmemiz yok." dedi.