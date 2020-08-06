Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı

Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta patlama noktasına yakın noktada yaşayan bir aile, felakete sebep olan o anları görüntüledi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 137 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin kişi ise yaralanmıştı.

Büyük patlamanın yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da faciaya ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI BÖLGEYE AİT EN YAKIN GÖRÜNTÜ

Beyrut'ta patlama noktasına yakın bir binada oturan bir aile, o anları evlerinin penceresinden kayda aldı.

Patlama anına ilişkin görüntüleri kaydeden kişinin eşinin yaşadığı panik dikkat çekerken, eşinin içeri girmesini isteyen kadının "İçeri geç lütfen" sözleri görüntüye yansıdı.

Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı ViDEO

VİDEOYU ÇEKEN AİLENİN DURUMU AĞIR

Patlamanın hemen ardından camların kırıldığı görüldü.

Patlama anını kaydeden kişilerin durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.