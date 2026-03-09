Abone ol: Google News

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri

İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama ve savaş uçağı sesleri duyulduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Uçak sesi ve şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İHA'DAN ALÇAK UÇUŞ

İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

