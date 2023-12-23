Lübnanlı gazeteciler, İsrail saldırısından son anda kurtuldu Seyir halindeki gazetecilerin aracının yakınına bomba düştü. Lübnanlı gazeteciler, saldırı anını kaydetti.

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AA

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

O saldırılardan birinde Lübnanlı gazeteciler, ölümle burun buruna geldi.

Araçlarıyla seyir halinde olan gazeteciler, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıdan son anda kurtuldu.

Kontrol noktası yakınına peş peşe saldırı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Hardali Vadisi'ndeki Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) kontrol noktası yakınına 3 defa saldırı düzenledi.

Aracın yakınına düştü

Bombalar NNA muhabiri Alin Saman'ın da içinde bulunduğu gazetecileri taşıyan aracın yakınına isabet etti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yol çift yönlü kapatıldı

Lübnan ordusunun, saldırının ardından vatandaşların can güvenliği için yolu çift yönlü kapattığı aktarıldı.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Beyrut merkezli Al Manar TV'nin internet sitesinde yayınlanan haberde saldırı anında, kanal ekibinin de o noktada olduğu belirtildi.

Şiddetli şekilde infilak etti

Gazetecilerin Hardali Vadisi'nden geçerken çektikleri videoda önlerindeki yolun tam ortasına bir bombanın düştüğü ve şiddetli şekilde infilak ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)