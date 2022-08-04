Lufthansa, 10 bin personel almayı planlıyor

Şirketin CEO'su Spohr, uçuş operasyonlarını stabil hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda binlerce kişinin işe alınması planlanıyor.

Grevlerle anılan Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yaşadığı krizden çıkmanın yollarını arıyor.

Lufthansa, havaalanları ve hava yollarındaki personel sıkıntısı ve pandemi krizinden sonra yaz seyahatlerindeki olağanüstü artış nedeniyle sıkışıklık yaşıyor.

Seferlerdeki aksaklıklara karşı personel alımı yapılacak

Söz konusu hava yolu firması, 7 binden fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Alman basınından FAZ gazetesinin haberine göre, şirket, seyahatlerde daha fazla aksaklık olmasını önlemek için önümüzdeki 18 ay içinde yaklaşık 10 bin yeni çalışanı işe almayı planlıyor.

"Tarihimizin en kötü mali krizini yönettik"

Koronavirüs salgınının başlangıcında şirket, on binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, "Pandemi boyunca şirketimizi ve dolayısıyla tarihimizin en kötü mali krizini yönettik. Şimdi uçuş operasyonlarımızı daha da stabilize etmeliyiz." dedi.

158 milyon euro tazminat ödemesi

Söz konusu hava yolu, uçuş kaosunun ikinci çeyrekte müşterilere 158 milyon euro tazminat ödemesine neden olduğu bilgisini paylaştı.