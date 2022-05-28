Luhansk'ta 10 bin Rus askeri var

Luhansk'ta 10 bin Rus askeri var

Bölge Valisi Gaidai, askerlerin bölgedeki varlığına ilişkin konuştu.

Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusundaki varlığını sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde askeri kazanımlarını artırdığı ve birçok bölgede Ukrayna güçlerini çevrelemeye çalıştığı belirtilmişti.

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai, ülkenin doğu bölgesinde yaklaşık 10 bin Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

"Saldırmaya çalışıyorlar"

Gaidai, söz konusu askerlere ilişkin, "Bunlar Luhansk bölgesinde kalıcı olarak yer alıyorlar ve saldırmaya çalışıyorlar." dedi.

Reuters'ın haberine göre, Vali Gaidai, Rus askerlerin bölgede kazanım elde etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.