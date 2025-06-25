Macaristan Başbakanı Orban: Rusya, NATO için gerçek bir tehdit değil

NATO Liderler Zirvesinde ikinci güne girilirken ülkeler temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Zirveye katılım sağlayan birçok devlet başkanı gazetecilere açıklamalarda bulunmayı ihmal etmedi.

ORBAN'DAN RUSYA AÇIKLAMASI

Bu isimlerden biri olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan önemli bir çıkış geldi.

Başbakan Orban, Rusya'nın NATO için gerçek bir tehdit oluşturacak kadar güçlü olmadığını, ittifakın "çok daha güçlü" olduğunu ifade etti.

"NATO'NUN UKRAYNA'DA İŞİ YOK"

Ukrayna'nın NATO'da yeri olmadığını söyleyen Orban şöyle konuştu:

Gerçek tehdit güvenlik açısından değil, ekonomik ve küresel ticarette rekabet gücümüzü kaybetmektir. NATO'nun Ukrayna'da işi yok. Ukrayna tıpkı Rusya gibi, NATO üyesi değil ve benim görevim, onun bu şekilde kalmasını sağlamaktır. Rusya'nın bizim için gerçek bir tehdit oluşturacak kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz çok daha güçlüyüz.

TRUMP'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Orban ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sağduyulu bir adam' olduğunu söyledi.

Orban, "Bu da yeni savaşların kısalması, eski savaşların ise ivme kaybetmesi anlamına geliyor ki bu da onun (Trump'ın) faaliyetinin bir sonucudur" şeklinde konuştu.