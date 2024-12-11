Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'ye geliyor...

Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

UKRAYNA VE ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kovacs, Orban'ın "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri" ele almak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.

KÜLTÜR YILI KAPANIŞ TÖRENİ'NE DE KATILACAK

Zoltan Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban'ın, 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağını belirtti.