Macaristan'da LGBT faaliyetleri yasaklandı

AA

Macaristan Meclisi, yeni bir karara imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump gibi Başbakan Viktor Orban'ın talebi üzerine LGBT bireylerin düzenlediği gösteri ve ilgili tüm etkinliklerin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliğini görüşmek üzere meclis toplandı.

140 EVET OYU: LGBT FAALİYETLERİ ENGELLESİN

Mecliste yapılan oylamada, 21 "hayır" oyuna karşı 140 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla çocukların gelişimi ve kamu düzeni için ülkedeki tüm LGBT faaliyetlerini engelleyen anayasa değişikliği kabul edildi.

"SADECE KADIN VE ERKEK"

Macaristan'da meclis, aynı zamanda ülkede biyolojik olarak sadece kadın ve erkek cinsiyetlerinin tanınacağını aktardı.

"SAĞDUYU ÖNEMLİ"

Orban, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meclisten çıkan kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Macaristan'da anayasa değişikliği yasalaştı. Çocukların gelişimini koruyoruz. Bireylerin erkek veya kadın olarak doğduğunu savunuyoruz. Macaristan'da sağduyu önemli." ifadelerini kullandı.

Orban'ın talebiyle 18 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, LGBT yürüyüşleri yasaklanmıştı.

Bu arada, Macaristan 2020'de cinsiyet değişikliğini yasaklamış, sadece kadınların anne, erkeklerin ise baba olabileceğine dair anayasa değişikliğine gitmişti.