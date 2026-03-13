ABD ile İran arasında 'uçak gemisi' iddiaları

ABD’nin, hafta başında USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisine yaklaşan bir İran gemisini hedef aldığı iddia edildi.

CBS News’in iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmazken, İran gemisinin ve gemide bulunan mürettebatın akıbetine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

TOP ATIŞLARI ISKALADI, HELİKOPTER İLE VURULDU

Haberde, ABD Donanması’na ait bir geminin İran gemisini 5 inçlik, 54 kalibrelik Mark 45 topu ile vurmayı denediği ancak yapılan atışların birkaç kez hedefi ıskaladığı aktarıldı.

Top atışlarının sonuç vermemesi üzerine Hellfire füzeleriyle donatılmış bir askeri helikopterin havalandığı ve İran gemisini iki füze ile vurduğu öne sürüldü.

İRAN: "ABD UÇAK GEMİSİNE AĞIR HASAR VERDİK"

Öte yandan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada ABD’ye ait USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinin füze ve insansız hava aracı saldırısında ciddi hasar aldığını ileri sürdü. Ancak hasarın boyutu veya olası can kaybına ilişkin ayrıntı verilmedi.

NÜKLEER GÜÇLE ÇALIŞAN UÇAK GEMİSİ

ABD Donanması’nın en önemli unsurlarından biri olan USS Abraham Lincoln (CVN-72), nükleer güçle çalışan Nimitz sınıfı uçak gemileri arasında yer alıyor. Gemi, uzun yıllardır özellikle Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgelerinde ABD’nin askeri operasyonlarına destek veren görevlerde bulunuyor.