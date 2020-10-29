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    Macron: Asla teslim olmayacağız

    Cumhurbaşkanı Macron, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini duyurduğu açıklamasında teslim olmayacaklarını söyledi.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 18:50
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    Macron: Asla teslim olmayacağız

    Fransa'da sabah saatlerinde Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi’nin yakınlarındaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    "ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

    Macron olay yerinden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Değerlerimiz, özgürlük anlayışımız ve ülkemizdeki inanç özgürlüğümüz yüzünden saldırıya uğradık. Asla teslim olmayacağız” dedi.

    Macron: Asla teslim olmayacağız #1

    ASKER SAYISI ARTIRILDI

    Cumhurbaşkanı Macron, “Fransa bir kez daha terör saldırısıyla vuruldu. Terör bu şehrin sakinlerini üçüncü kez vurdu. Hissettiğiniz şoku biliyorum” ifadelerini kullanarak, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini açıkladı.

    Macron, “Başta kiliseler olmak üzere tüm ibadethaneleri koruyacak konuma geleceğiz” dedi.

    "FRANSA'DA TEK BİR TOPLULUK VAR"

    Açıklamasında birlik mesajı veren Macron, “Fransa'da tek bir topluluk var, oda Ulusal topluluktur. İnançları ve dinleri ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza bu zamanlarda birleşmemiz ve bölünmememiz gerektiğini söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Başbakan Jean Castex Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin terörle mücadele eylem planını “acil saldırı” seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

    Macron: Asla teslim olmayacağız #2

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