Macron, Hizbullah'la yaptığı görüşmeyi haberleştiren gazeteciyi azarladı

Le Figaro gazetesi muhabirinin Macron'un Hizbullah Lideri ile yaptığı görüşmeyi haber yapmasından sonra Macron, gazeteciyi fırçaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile görüşme yaptı.

Le Figaro gazetesi muhabiri Georges Malbrunot da, Macron'un Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yaptı ve bir kaynağa dayanarak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

MACRON'DAN "NEDEN HABER YAPTIN" FIRÇASI

Gazetecinin yaptığı haber sonrası Macron sinirlendi.

Gazeteci ile karşılaşan Macron, "Haberi neden yaptın?" diye azarlayarak gazeteciyi sorumsuzlukla şuçladı.

Macron, kalabalığın içerisinde Fransız gazeteciye sesini yükselterek, "Konunun hassasiyeti açısından, yaptığınız sorumsuzca. Fransa ve buradaki ilgililer açısından da sorumsuzluk ve gazetecilik etiğine aykırı. Gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz, her zaman savunacağım. Size açık konuşuyorum. Yaptığınız hatalı ve profesyonel değil ve miskinlik." ifadelerini kullandı.

Macron, Hizbullah lideriyle görüşmesini haberleştiren gazeteciyi azarladı İZLE