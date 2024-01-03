Macron'dan İsrail'e çağrı: Lübnan'da gerilimi tırmandırmaktan kaçının Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'da gerilimin artırılmaması gerektiğini söyledi. Macron, "Çok ağır sivil kayıplardan endişe duyuyorum" dedi.

AA

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenledi.

İnsansız hava aracıyla yapılan saldırı, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aruri'ye suikastın ardından Tel Aviv'e çağrıda bulundu.

'Gerilimi tırmandırmayın' talebi

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştü.

Macron, İsrail'in "özellikle Lübnan'da her türlü tırmandırıcı tutumdan kaçınmasının önemli olduğunun" altını çizdi.

"Derin endişe duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın, gerilimin düşürülmesine yönelik çağrısını "doğrudan ya da dolaylı bölgede olan tüm aktörlere" yapacağını belirtti.

"Çok ağır sivil kayıplar ve Gazze'deki acil insani durum karşısında derin endişe duyduğunu" vurgulayan Macron, "İsrail'in sivilleri koruma zorunluluğunu" hatırlattı.

Kalıcı ateşkes mesajı

Macron, "Gazze’ye gerekli insani yardımların ulaştırılmasının aciliyetini" hatırlatarak, "bölgesel ve uluslararası ortakların yardımıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması" için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)