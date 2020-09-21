Madrid’de 850 bin kişinin etkileneceği bölgesel karantinaya tepki

İspanya’nın başkenti Madrid’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 6 bölgede uygulanmaya başlayan karantina tedbirleri, dün protesto edildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’in bölgesel hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede, 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyurulmuştu.

Kısıtlamalardan çoğunluğu göçmenlerden ve düşük gelirli vatandaşlardan oluşan yaklaşık 850 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Başkentte sokaklara dökülen binlerce kişi, bugün başlayan karantina tedbirlerini dün protesto etti.

“AYUSO, VİRÜS SENSİN”

Kısıtlamaların sadece yoksul bölgelere uygulandığını öne süren göstericiler, bölgesel hükümetin ayrımcılık yaptığını iddia etti. Protestocular, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini dile getirirken, daha iyi sağlık hizmeti talep etti. Göstericiler, Madrid Bölge Lideri Isabel Daz Ayuso'ya istifa çağrısında bulunarak, “Ayuso, virüs sensin” sloganı attı.

Başkentteki en yüksek enfeksiyon oranlarından birine sahip olan güney bölgesi Vallecas'ta sokağa çıkan vatandaşlar, sağlık sisteminin felç olduğunu ve yeni kısıtlamaların gelir kaybına yol açacağını aktardı.

“BU KONUDA BİRLİKTE OLMALIYIZ”

Eylemciler, “Vallecas getto değil” sloganı atarken, “Ayrıma hayır” ve “Sınıf temelli kilitlemeye hayır” yazılı pankartlar taşıdı.

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martnez-Almeida sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, kısıtlamaların yoksullara karşı ayrımcılık yapmadığını belirterek, “Birinci sınıf sakinler ve ikinci sınıf sakinler yok. Bu konuda birlik olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

İŞ VE OKULA GİTMEK, TIBBİ YARDIM ALMAK SERBEST

Bugünden itibaren başkentteki 6 bölgede başlayan kısıtlamalar kapsamında bölge sakinleri yalnızca işe ve okula gitmek veya tıbbi yardım almak için bölgelerini terk edebilecekler.

Parklara ve kamuya açık olan alanlara erişim kısıtlanacak. Toplantılar 6 kişi ile sınırlandırılacak. İşletmeler ise yerel saatle 22.00’de kapatılacak.

“MADRİD’İ KAPATMAK GEREKİRSE, BUNU YAPACAĞIZ”

Madrid Bölge Sağlık Şefi Enrique Ruiz Escudero yaptığı açıklamada ise bu tedbirlerin vaka sayısını azaltmaması halinde şehir genelinde bir karantinanın uygulanabileceğini ifade ederek, “Madrid'i kapatmak gerekirse, bunu yapacağız." dedi.

Öte yandan İspanya’da toplam vaka sayısı 659 bin 334’e, toplam can kaybı ise 30 bin 495’e ulaştı.

İspanya, Avrupa’da en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.