Malezya, Orta Doğu’da ateşkes girişimlerini desteklemeye hazır

İsrail-ABD ortaklığı ile İran'a karşı başlatılan saldırılar sonrası misillemeler devam ederken, dünyanın farklı ülkelerinden ateşkes ve barış çağrıları devam ediyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran’ın misillemeleri nedeniyle artan gerilim karşısında ateşkes girişimlerine destek vermeye hazır olduklarını duyurdu.

ATEŞKES İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Başbakan İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Malezya, müzakere yoluyla sağlanacak ateşkese yönelik her türlü güvenilir çabayı desteklemeye hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu, çatışmalar “daha fazla can almadan ve başka ülkeleri içine çekmeden” önce hızlı ve kararlı şekilde harekete geçmeye çağıran İbrahim, İran’ın üst düzey yetkililerinden gelen ihtiyat çağrılarının umut verici olduğunu belirtti.

BÖLGEYİ DERİNDEN ETKİLEYEN KRİZ

İbrahim, Orta Doğu’daki durumu “derinden endişe verici” olarak nitelendirerek, bölge ülkelerinin saldırılara maruz kaldığını, milyonlarca insanı etkileyen altyapı ve üstyapı tesislerinin hedef alındığını kaydetti.

Ayrıca İbrahim, petrol ve deniz taşımacılığı açısından kritik güzergahların bulunduğu bölgedeki aksaklıkların etkisinin yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayacağına dikkat çekti.

"DİYALOG KAPISI AÇIK TUTULMALI"

Başbakan, kriz karşısında sert bir çizgide ısrar eden sesler olabileceğini vurgularken, diyalog ve müzakere kapısının her zaman açık tutulması gerektiğini ifade etti.