Malta, Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını duyurdu

Avrupa'da Filistin'e devlet statüsü tanıyan ülkeler arasına bir yenisi daha ekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmasının ardından Malta da bu açıklamalara destek verdi.

FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMEN TANIYACAKLAR

Malta Başbakanı Robert Abela, eylül ayında Filistin devletini resmen tanıyacaklarını duyurdu.

Abela, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tutumumuz, Orta Doğu’da kalıcı barış çabalarına olan bağlılığımızı yansıtmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Başbakanın bu kararı, hem iktidar partisi içinde artan baskılar hem de temmuz ortasında muhalefetin yaptığı ‘derhal tanıma’ çağrıları sonrası geldi.

FİLİSTİN DAVASINA VERDİĞİ DESTEKLE TANINIYOR

Akdeniz’in ortasında yer alan Avrupa Birliği üyesi ada ülkesi Malta, geçmişte de Filistin davasına verdiği destekle biliniyordu.

İki devletli çözüm vizyonunu destekleyen Malta, mayıs ayında da benzer bir tanıma planı duyurmuş, ancak BM konferansının ertelenmesiyle uygulama eylüle kalmıştı.

Malta'nın bu adımı, Mayıs ayında Filistin’i tanıyan İrlanda, Norveç ve İspanya’nın ardından Avrupa’da büyüyen siyasi değişimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.