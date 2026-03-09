Marco Rubio'dan İran açıklaması: Misyon tamamlandığında dünya daha güvenli olacak

Orta Doğu'da savaş çanları...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta bir hafta geride kaldı.

Çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybederken savaşın ne kadar devam edeceği belirsiz.

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rubio, burada yaptığı açıklamada İran'a yönelik devam eden saldırılar hakkında bilgi verdi.

"AMACIMIZ KABİLİYETLERİNİ YOK ETMEK"

Amaçlarının İran üzerinden tam hakimiyet olduğunu belirten Rubio, "Bu bir terörist rejimi. İran devlet unsurları, füzeler ve tek yönlü saldırı drone'ları gibi silahları kullanarak terör yürütüyor.

Amacımız bunu yapmaya devam etme kabiliyetlerini yok etmek. Bu amaca ulaşma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.

"DÜNYA DAHA İYİ BİR YER OLACAK"

İstediklerini başarmaları halinde daha iyi bir dünya oluşacağını savunan Dışişleri Bakanı, "Her geçen gün İran'daki bu rejimin daha az füzesi ve daha az fırlatıcısı kalıyor, fabrikaları daha az çalışıyor ve donanmaları imha ediliyor.

Bu misyon tamamlandığında dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olacak." ifadelerini kullandı.