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Haber Merkezi

Tüm dünya kameralar önünde gerçekleşen bu tartışmayı konuşuyor...

Maden anlaşmasını imzalamak için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, ziyaretinin ilk saatlerinden itibaren aşağılayıcı bir tavırla karşılaştı.

Trump ve yardımcısı JD Vance ile bir araya gelen Zelensky'nin kritik görüşmesi, bir anda gergin bir tartışmaya dönüştü.

RUS YETKİLİLER ABD'YE DESTEK VERDİ

Kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından Zelensky Beyaz Saray'ı, beklenen anlaşmayı imzalamadan terk etti.

Avrupalı liderler görüşme sonrası art arda Zelensky'ye destek mesajları yayınlarken Rusya ise Donald Trump'a arka çıktı.

Rus yetkililer, Oval Ofis’te yaşanan sert tartışmaya ilişkin Zelensky'yi hedef alan açıklamalar yayınlayrak "Oval Ofis’te acımasız azarlama" ve "Zelensky’yi yumruklamaması mucize" gibi ifadeler kullandı.

"LAYIĞI OLDUĞU GİBİ TOKATLANDI"

Putin'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelensky’in Oval Ofis'te "layık olduğu şekilde tokatlandığını" yazdı.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada yaşananları "Oval Ofis'te acımasız azarlama" ifadesini kullanan Medvedev, "Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor" dedi.

"ZELENSKY'İ YUMRUKLAMAMALARI BİR MUCİZE"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise "Trump ve Vance’in Zelensky’yi yumruklamamış olmalarının tam bir mucize" olduğunu yazdı.

Zaharova, "Bence Zelensky’nin en büyük yalanı, Beyaz Saray’da Kiev rejiminin 2022’de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" ifadelerini kullandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ise yaşananları "tarihi" olarak nitelendirdi.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna yönetiminden gelen açıklamalarda ise Zelensky’ye destek verildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, "Zelensky, doğru olanı savunma cesaret ve gücüne sahip. Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış hedefiyle mücadele ediyor. Amerika’nın desteğine her zaman için müteşekkir olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ise, "Ukrayna Devlet Başkanına tam destek. Ukrayna ve Ukrayna halkına tam destek! Bu savaşta Rusya’nın saldırgan, Ukrayna’nın ise kurban olduğunu kimsenin unutmaya hakkı yok!" diye yazdı.

Öte Yandan vatana ihanet suçlamasıyla hapiste olan ve kendisini bir "Trump destekçisi" olarak nitelendiren muhalif milletvekili Oleksandr Dubinski, Ukrayna’nın ABD’nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Zelensky’nin görevden azli sürecinin acilen başlatılması gerektiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Dubinski, "Meclisin olağanüstü toplanmasını ve Zelensky’nin görevden azli sürecinin başlatılmasını talep ediyorum" diye kullandı.