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    Maria Zakharova, Vladamir Zelenskiy'e küfür etti

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD ziyareti sonrasında, "Zelenskiy, Batı'nın o***u çocuğudur." ifadelerini kullandı.
    • 23.12.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 09:26
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    Maria Zakharova, Vladamir Zelenskiy'e küfür etti

    Rusya ve Ukrayna arasında 24 şubatta başlayan savaş sahada devam ediyor.

    Savaş sonrasında taraf olan ülkeler ve iki ülke arasında olan ilişkilerin bozulmasıyla tüm dünyanın dengesinin değişti.

    Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu vazifesi görmesi tüm dünyanın gündeminde yer aldı.

    Bir diğer yandan savaşın başından beri Ukrayna'ya Batı yardımları çok konuşuldu.

    ABD yolcuğunu yaptı

    Savaşın başından beri ülkesinden ayrılmayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelensky ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı.

    Rusya'dan Zelensky’e küfür

    Bunun üzerine Rusya'dan bir açıklama geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, basın açıklamasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’e küfür etti.

    "Batı'nın o***u çocuğudur"

    Zakharova, yaptığı açıklamada,"Zelensky, Batı'nın o***u çocuğudur." dedi.

    Maria Zakharova, Vladamir Zelenskiy e küfür etti #1

    Maria Zakharova, Vladamir Zelenskiy e küfür etti #2


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